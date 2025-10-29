"Farioli had gewoon een veel betere selectie dan John Heitinga"

Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Mike Verweij denkt niet dat Oscar Gloukh en John Heitinga een verstoorde band met elkaar hebben. Volgens de verslaggever staat die relatie vrij los van de toekomst van Heitinga bij Ajax. 

"Er is een hele goede verstandhouding tussen Heitinga en Gloukh, ondanks dat hij boos was tegen AZ en Chelsea. Als je niet meer boos mag zijn bij een wissel, dan houdt alles op", zegt Verweij bij Kick-Off van De Telegraaf. "Het heeft invloed op het proces waar Heitinga mee bezig is."

Valentijn Driessen vraagt zich af of dat waar is. "Dit gaat over de voorbereiding. Als je bij deze jongens van Ajax terechtkomt en bij Salzburg speelde je in de Champions League en was je een belangrijke speler, dan kan ik het me voorstellen dat je denkt: hè? Ajax staat voor jeugd en dan kan het natuurlijk dat je in eerste instantie denkt: ben ik bij Jong Ajax terechtgekomen? Dat wil niet zeggen dat je daar continu mee blijft lopen."

Verweij snapt dat Ajax het momenteel lastig heeft. "Ze hebben best veel geld uitgegeven, maar Farioli had gewoon een veel betere selectie dan Heitinga", geeft de journalist als reden. "Hato is weg en wat je ook van Henderson vindt: in de topwedstrijden was hij heel erg belangrijk. Hij werd ook door zijn ploeggenoten geprezen."

Het laatste Ajax Nieuws Francesco Farioli John Heitinga
