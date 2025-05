"Farioli had op minimaal zeven plekken mindere spelers dan PSV"

PSV kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen van Nederland door met 1-3 te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam, waardoor Ajax uiteindelijk op een tweede plek eindigde. Hans Kraay junior beseft dat er meer in had gezeten voor de club uit Amsterdam.

"Mijn conclusie is dat Farioli inderdaad tweede is geworden, wat niemand had verwacht, veertig miljoen euro in de kontzak bij Alex Kroes, maar ik vind wel dat op het moment dat je negen punten voorstaat, met nog vijf wedstrijden te gaan, je dan echt kampioen moet worden", vertelt hij in het weekblad van VI. "Los van de laatste wedstrijd tegen FC Twente, waren vier van de vijf duels tegen het gênante aan", blikt Kraay terug.

"Maar ik kan best aardig tellen: Farioli heeft het hele seizoen op minimaal zeven plekken mindere spelers tot zijn beschikking gehad dan PSV. En ik ben ervan overtuigd dat als hij kampioen was geworden, dat hij zijn prestatie sowieso ergens in het buitenland zou hebben verzilverd", voorspelt hij. "Maar nu het zeker is dat Kroes de Ajax-DNA-kant op wil komend seizoen, en de leiding niet superveel vertrouwen had dat Farioli daarbij aan het roer moest staan, zal Farioli door de voordeur bij Ajax vertrekken. En dat stiekem veertig- tot vijftigduizend Ajax-supporters hem vaarwel klappen", besluit Kraay.