Farioli hard aangepakt: "Met een gemiddelde van bijna 30 jaar"

Enkele weken geleden werd Ajax alvast tot kampioen uitgeroepen, maar inmiddels is het weer razend spannend. "Krijgt Farioli de credits dat hij Ajax na twee dramatische seizoen heeft wakker geschud, de Italiaan is ook hoofdschuldige als Jordan Henderson komende zondag thuis tegen FC Twente niet de kampioensschaal krijgt uitgereikt", oordeelt Driessen in zijn column in de Telegraaf. "Dan is het voetballende vermogen wat hij aan Ajax heeft toegevoegd ontoereikend gebleken om overeind te blijven om de kampioensdruk de baas te blijven."

Volgens Driessen heeft Farioli weinig voetbal in Ajax gekregen. "Ook lukt het hem niet om zijn Ajacieden te laten doen wat zij altijd doen. Hou je vast aan alles waarmee je succes hebt geboekt, want dat heeft zich bewezen om dat succes te boeken", stelt de journalist. "De wijze waarop Farioli zijn team liet spelen – supervoorzichtig om geen doelpunten tegen te krijgen en te hopen op dat ene moment – is in Italië gemeengoed. Alleen past het Ajax niet, hoewel het dit seizoen een paar keer goed uitpakte."

Driessen zag de oefenmeester tegen NEC ook een aantal opvallende wijzigingen door te voeren. "Geheel volgens zijn Italiaanse voetbalachtergrond ging Farioli vol voor routine. In zijn ogen zou de ervaring met de psychologische druk van het kampioen spelen kunnen omgaan. Hoeveel frisheid, honger en vooral onbevangenheid kan je verwachten van een elftal met een gemiddelde van bijna 30 jaar?", vraagt hij zich af. "Het oudste Ajax-elftal ooit."