'Farioli heeft clausule in contract: voor dit bedrag kan hij weg'

Volgens Voetbal International is het echter nog niet zeker dat de Italiaanse oefenmeester ook volgend seizoen nog voor de groep staat. "Dat heeft alles te maken met de clausule in het contract van Farioli", weten Lentin Goodijk en Tim van Duijn te melden.

"Die bepaalt dat de talentvolle oefenmeester deze zomer voor een gelimiteerde som op te halen is in Amsterdam. Volgens Italiaanse media gaat het om een bedrag van om en nabij de vijf miljoen euro. Bij Nice had Farioli ook al zo’n clausule in zijn contract", blikt het duo terug.