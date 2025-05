Farioli heeft goed nieuws over tweetal: "Die zijn volledig fit"

Goed nieuws voor Francesco Farioli in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Brian Brobbey en Josip Šutalo zijn erbij.

"Die zijn volledig fit", zo vertelt de Italiaanse oefenmeester in gesprek met Ajax TV. Brobbey kon dit weekend niet meedoen vanwege een enkelblessure. Šutalo begon wel in de basis tegen NEC, maar haalde de tweede helft niet. Hij voelde zich duizelig en werd daarom tijdens de rust gewisseld.

Ajax hoopt op bezoek bij FC Groningen zich te revancheren voor het pijnlijke verlies van afgelopen zondag tegen NEC. In eigen stadion werd het toen 0-3, waardoor een eventuele titel in serieus gevaar is.