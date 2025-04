Farioli heeft goed nieuws uit ziekenboeg: "Die kans is groot"

Ajax krijgt zondagmiddag bezoek van de ploeg uit Breda, maar moet dat zonder Baas doen. "Het is niet heel ernstig, maar hij is er tegen NAC niet bij. We gaan er alles aan doen om hem de volgende wedstrijden beschikbaar te hebben", reageert Francesco Farioli op de clubsite. Ook Youri Regeer, die op de weg terug is van een blessure, is ook nog niet inzetbaar.

Brian Brobbey is geschorst en dus ook afwezig, maar Farioli lijkt er een optie in de spits bij te hebben. Wout Weghorst kan zondag mogelijk zijn rentree maken voor de Amsterdammers. "De kans is groot dat hij onderdeel is van de selectie", besluit de Italiaanse oefenmeester. Ajax en NAC Breda trappen zondagmiddag om 16.45 uur af.