Farioli heeft trio terug bij Ajax: "Waren voorzichtig met hem"

Farioli is erg blij met de inbreng van de routinier. “Hij helpt me om het team te coachen en het team te bereiken", vertelt hij op de website van ESPN. "Hij heeft goed gepresteerd dit seizoen, zowel aanvallend als verdedigend. Hij heeft een goede contributie in de opbouw en heerst in de lucht, aldus Farioli, die nog niet kan beschikken over Wout Weghorst, Owen Wijndal en Youri Regeer. Davy Klaassen is geschorst.

Jordan Henderson zit wel weer in de wedstrijdselectie. "We waren voorzichtig met hem. Vandaag bepalen we of hij kan spelen maar hij is weer terug bij het team. Datzelfde geldt voor Josip Sutalo. We kijken eerst naar de Europa League", vervolgt hij. "Aan het begin van het seizoen droomden we om hier te staan. We moeten de competitie en de tegenstander respecteren en met volle energie en passie voor deze wedstrijd spelen. We kijken bij deze drie niet vooruit, maar kijken eerst naar morgen", besluit Farioli over de strijd op twee fronten.