Farioli houdt hoop: "Zijn veel dingen gebeurd, goed en slecht"

Ajax begint de slotronde met een achterstand van één punt op koploper PSV. De Amsterdammers ontvangen FC Twente in de Johan Cruijff ArenA, terwijl de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Sparta. Farioli blijft hoopvol.

"Zolang de bal rolt, moeten we spelen en ons best doen", vertelt hij voor de camera van ESPN. "Dit seizoen heeft ons veel geleerd. We hadden hier een gekke penaltyserie tegen Panathinaikos, meer dan honderd minuten tegen Union Sint-Gillis met tien man... Er zijn veel dingen gebeurd, goed en slecht. Maar het beste is dat we hier op de laatste speeldag van het seizoen nog kans maken op iets dat totaal onverwacht was."

De trainer benadrukt dat Ajax alles zal geven om het seizoen sterk af te sluiten. "We moeten alles geven. Dat hebben we altijd gedaan, en soms waren we iets beter dan op andere momenten. Maar we doen altijd ons best. Dat moet vandaag ook het geval zijn."

Op de vraag of Ajax probeert snel te scoren om zo de druk op PSV op te voeren, blijft Farioli mysterieus: "Dat vertel ik je na afloop. Ik heb wat berichten gehad, maar dat zal ik je later zeggen. Het is iets dat we ook voor onszelf willen. We willen altijd sterk beginnen, en zeker vandaag moet dat. One more battle."