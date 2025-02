Farioli-hype getemperd: "Vooral PSV heeft het laten liggen"

René Wagelaar is niet bijzonder onder de indruk van het spel van Ajax. Wel vindt hij dat het matige spel van concurrenten PSV en Feyenoord de Amsterdammers in de kaart kan spelen.

"Ik vind vooral dat Feyenoord en PSV het hebben laten liggen. PSV stond een straatlengte voor", opent Wagelaar bij Voetbaltijd van 1Twente Enschede. René Roord, technisch manager van de vrouwen van FC Twente, denkt er het zijne van: "Het is echt on-Ajax. Zo winnen ze die wedstrijden. Ajacieden hebben er moeite mee, maar ze staan wel eerste."

Wagelaar: "Of ze daar ook blijven staan zullen we zien. Maar het is niet best als je naar die wedstrijden kijkt. Het houdt de Eredivisie wel spannend." Roord vond dat ook PSV te snel kampioen werd verklaard door de medaiwereld: "Je bent altijd zo goed als je laatste wedstrijd. Maar je moet elke week weer opnieuw voetballen."