'Farioli in de steek gelaten': "Ook door het Ajax-DNA op de bank"

Ajax speelde afgelopen woensdag in de slotminuten gelijk tegen FC Groningen, waardoor de Amsterdammers twee duren punten hebben verspeeld in de strijd om de landstitel. Aad de Mos weet dat Ajax vaker iets uit handen heeft gegeven in de slotminuten, zoals in de halve finale van de Champions League.

"Een van de grootste trauma's in de geschiedenis van Ajax. Dit is nog erger dan Tottenham", zegt De Mos over de huidige titelstrijd tegen ESPN. "Dat kun je niet in korte tijd verwerken, daar is tijd voor nodig. Ze hadden beter des Ajax kunnen spelen, met de borst vooruit. Dan ben je zeker dat je wedstrijden wint, ook met dit materiaal."

De Mos wijst trainer Francesco Farioli aan als de schuldige. "Je ziet aan de opstellingen dat hij geen kampioensstress gewend is. Dat hij ook niet precies meer weet wat de manier van spelen zou moeten zijn aan het einde van de rit. Hij is ook in de steek gelaten door het Ajax-DNA wat naast hem op de bank zit, Dave Vos."

De assistent is één van de weinige Nederlanders in de technische staf. "Die is daar door de directie geplaatst en heeft zichzelf ook niet gemeld bij die Italianen. Of hij is overruled, maar misschien ook een gebrek aan persoonlijkheid van de échte Ajacieden. Als trainers onzeker zijn, gaan ze goochelen met opstellingen. Dat is gebeurd", aldus Aad de Mos.