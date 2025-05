Farioli in tranen bij Ajax: "Misschien een einde voor hem hier"

Ajax sloot het seizoen zondag af met een 2-0 overwinning op FC Twente, maar dat bleek niet voldoende. Omdat PSV tegelijkertijd won van Sparta, eindigden de Amsterdammers als tweede in de Eredivisie. Een bittere pil, zeker omdat Ajax vijf wedstrijden voor het einde nog een voorsprong van negen punten had. De klap van het mislopen van de titel kwam dan ook hard aan.

Ondanks de teleurstelling ontvingen de spelers een staande ovatie van het publiek. Toch vloeiden er tranen bij meerdere Ajacieden, waaronder Farioli. De trainer was duidelijk geëmotioneerd terwijl hij onder luid applaus zijn ronde maakte door het stadion. De toekomst van de Italiaan is nog onzeker; naar verluidt is er geen volledige overeenstemming tussen hem en de clubleiding over de gewenste speelstijl.

Analist Kenneth Perez vatte de situatie samen bij ESPN: "Misschien is het ook een einde voor hem hier. Daarover zal worden gesproken: is hij de juiste man om ons verder te helpen? Misschien denkt hij zelf wel: moet ik dit moment verzilveren, kan ik in Italië wat gaan doen? Dat zal wel allemaal meespelen, denk ik. De vraag is nu of Ajax op deze manier zo wil doorgaan."