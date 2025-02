"Farioli is een slimme man, die wel een tikkeltje maniakaal is"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles en daardoor bedraagt de voorsprong op PSV maar liefst vijf punten. Youri Mulder roemt de inbreng van trainer Francesco Farioli, die ook in Europa erg succesvol is met de club uit Amsterdam.

"Er is natuurlijk hier en daar echt wel wat op aan te merken", benadrukt Mulder op de website van VI. "Als je Farioli na die wedstrijden tegen bijvoorbeeld Lazio en Riga hoort praten, dan doet hij alsof we een geweldige ploeg hebben gezien. Het mag soms wel iets realistischer, maar misschien is dat intern anders. Hij zorgt op die manier wel voor een positieve uitstraling. Je ziet Farioli nooit chagrijnig, hij is altijd netjes en positief", constateert hij.

"Hij zit nooit te zeuren, maar ziet altijd kansen en hij blaast niet te hoog van de toren. Het is een slimme man, die wel een tikkeltje maniakaal is", vervolgt Mulder, die een opmerkelijk voorval noemt. "Als je zelfs de geboorte van je kind overslaat… Maar het heeft dus ook een hartstikke goede kant, want hij bereidt zijn spelers heel goed voor op de tegenstanders, dat zie je duidelijk terug", besluit Mulder over de talentvolle trainer van Ajax.