Farioli is ondanks overwinning ontevreden: "We hoopten daarop"

Francesco Farioli was allesbehalve tevreden over de prestatie van Ajax, ondanks de 0-1 overwinning op Almere City FC.

De Italiaanse trainer gaf aan dat zijn team niet het niveau haalde dat hij had verwacht. "Niet echt. Het was een moeilijke wedstrijd. We hadden op een makkelijker duel gehoopt en het was niet onze beste wedstrijd. Maar we hebben wel het maximale eruit gehaald", vertelt hij voor de camera van ESPN.

Farioli gaf ook kritiek op het veld in Almere, dat volgens hem niet ideaal was voor goed spel. "Het veld was niet geweldig en droog. Maar na de warming-up klaagden een aantal jongens over het veld en we maakten veel fouten in de passing." Hij benadrukte dat Almere agressief druk zette, wat de Amsterdammers in de problemen bracht. "Almere probeerde druk te zetten en ze waren erg energiek."

Hoewel Ajax de overwinning behaalde, gaf Farioli aan dat de wedstrijd nooit eenvoudig was. "Het is nooit makkelijk. Ook als je laag gaat staan moet je hard werken. Eén voorzet kan de wedstrijd veranderen." De trainer was niet bereid zich uit te spreken over de titelrace, maar erkende wel de situatie van Ajax. "We zien er goed uit voor de tweede plek en een ticket voor de Champions League. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen."