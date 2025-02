Farioli kaart probleem aan: "Team dat niets te verliezen heeft"

"We zullen nooit een tegenstander onderschatten, maar we spelen wel tegen een team dat niets te verliezen heeft. Daarvoor moeten we klaar zijn," stelt Farioli bij Ziggo Sport.

De Italiaanse coach benadrukt hoe belangrijk de steun van de fans is voor Ajax, zeker in dit soort Europese avonden. "Sinds mijn komst voel ik een ongelofelijke support. De fans ondersteunen het team in goede tijden, maar vooral in moeilijke tijden. Vanavond hebben we ze opnieuw nodig, want het wordt een erg lastig duel om mentaal te benaderen."

Ook is er lof voor Jorthy Mokio, die opnieuw een basisplaats krijgt. "Hij heeft het team goed geholpen in de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Natuurlijk wordt er snel veel van iemand verwacht, al helemaal bij Ajax. Maar wij proberen hem te helpen zodat hij de consistentie vasthoudt, want voor een jonge speler is het lastig om altijd goed te spelen." Toch ziet Farioli nog verbeterpunten. "Na zijn fantastische wedstrijd in België werd hij in de internationale media geprezen. In dezelfde wedstrijd zie je ook momenten dat hij nog altijd zestien jaar oud is. Sommige keuzes en het begrijpen van de wedstrijd moeten nog beter, maar hij is een jonge speler die graag leert."

Met een 0-0-mentaliteit en de steun van het publiek hoopt Farioli de klus in de Johan Cruijff Arena te klaren. "Het belangrijkste is dat we klaar zijn voor alle scenario’s."