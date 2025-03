Farioli keek niet naar PSV: "Ik had een fantastische avond"

De Italiaanse trainer laat zich niet van de wijs brengen door de recente nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles. "Ik had een fantastische avond met mijn familie. Mijn dochter is helemaal gek van voetbal en zij is de baas. Zij mocht kiezen, dus we hebben Napoli – Inter gekeken", grijnst Farioli voor de camera van ESPN.

Hoewel Farioli de uitslag van PSV in Deventer niet zelf zag, verandert het voor hem niets. "Het beste antwoord werd gegeven door Brian Brobbey. Hans Kraay probeerde hem enkele uitspraken te ontlokken, maar dit is gewoon onze mentaliteit", zegt de coach. De italiaan benadrukt dat dit geen toneelstukje is voor de camera, maar dat Ajax echt gelooft in de werkwijze. "De manier waarop Brian hiermee omging, laat zien dat dit echt in ons zit. Wedstrijd voor wedstrijd, niet meer dan dat."

Ajax kan zondag acht punten voorsprong nemen op de nummer twee, maar dat moet wel gebeuren zonder Remko Pasveer en Josip Sutalo. "Remko trainde zaterdag pas weer met het team, dus we willen hem extra tijd geven om te herstellen", legt Farioli uit. "En in het geval van Josip moeten we zijn pijn managen. Het is niet heel ernstig, maar we moeten ons schikken naar hoe de speler zich voelt."