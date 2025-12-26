'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"

Er was na de 1-2 nederlaag in Amsterdam nog genoeg hoop op het bereiken van de volgende ronde, maar Farioli koos in Frankfurt voor een 'B-elftal'. Ajax verloor vervolgens kansloos met 4-1 en volgens Mossou begon het sentiment rond Farioli daarmee te keren. "Intern, maar ook eromheen. Er was kritiek op zijn speelwijze, maar er werd wel altijd bij gezegd dat er goede resultaten geboekt werden", stelt hij in de AD Voetbalpodcast.

Farioli kreeg veel kritiek voor die actie. "Sneijder was analist bij Ziggo tijdens die wedstrijd en die was vernietigend. Dat heeft Farioli niet geholpen", denkt Mossou. "Ik denk dat hij daar later, met terugwerkende kracht, steeds meer last van heeft gekregen. Hij gaf zijn oppositie een extra stok om mee te slaan en dat is een hele grote fout geweest, denk ik."