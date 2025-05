Farioli keihard aangepakt na Ajax-vertrek: "Ordinaire clubhopper"

"Hij heeft in diverse interviews aangegeven dat hij de directie van Ajax heel dankbaar is voor de kans die hij heeft gekregen als buitenlander, dat ligt bij Ajax namelijk gevoelig. Hij heeft gezegd: 'Dank voor de moed dat jullie mijn aangesteld hebben'. Hij is gewoon een carrièretijger, een clubhopper en nu krijgt hij de kans om weer een hele mooie stap te maken", zegt Verweij in de Kick-off podcast.

De journalist prikt door de woorden van de Italiaan heen. "Kijk eens hoe professioneel ik ben. Ik wil dit, dit, dit en dit, maar Ajax kan er niet aan tegemoet komen. Het spijt me echt. Ik huil, maar ik ga weg. Dit is gewoon een doordacht plan, want de deur normaal dichtdoen, dat werkte niet. Dan hadden de fans gezien dat het een ordinaire clubhopper is. Daar is helemaal niks mis mee, want iedereen mag voor zijn eigen carrière gaan, maar dit lijkt wel een politiek spel."