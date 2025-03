Farioli kijkt niet vooruit: "Een verlenging zou juist goed zijn"

De kans bestaat dat Ajax vanavond zelfs 120 minuten in actie moet komen, maar Francesco Farioli is niet bang voor een verlenging. "Een verlenging zou juist goed zijn, want dat betekent dat we in de negentig minuten in staat zijn geweest het resultaat uit de thuiswedstrijd om te draaien", vertelt hij op de persconferentie, geciteerd door de Telegraaf. "In dat geval gaan we door tot het einde. Zelfs als het op penalty’s uitdraait, zijn we blij die te hebben bereikt."

Komend weekend speelt Ajax tegen AZ en na de interlandperiode wacht een bezoek aan PSV. Uitschakeling in Europa betekent meer aandacht voor de competitie, maar zo denkt Davy Klaassen er niet over. "Maar ik snap wel dat we in de Europa League nog een aantal ronden moeten doorkomen, terwijl we er in de Eredivisie goed voor staan. Dat perspectief is dus wat anders", beseft de middenvelder. "Maar ik speel bij Ajax en wil alles winnen, dus ook de Europa League."