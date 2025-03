Farioli komt met blessure-update: "Het ziet er niet goed uit"

De blessure die Remko Pasveer donderdagavond opliep tegen Eintracht Frankfurt ziet er niet goed uit. Dat meldde Ajax-trainer Francesco Farioli na de verloren Europa League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen de Duitsers.

Doelman Pasveer moest de wedstrijd al in de eerste helft geblesseerd verlaten. Scans moeten nu uitsluitsel geven hoe heftig de blessure van de 41-jarige keeper is.

"Het is een spierprobleem", zegt Farioli op een persconferentie. "Het ziet er niet goed uit. Hij was heel droevig en teleurgesteld, maar voor uitsluitsel moeten we een paar dagen wachten."