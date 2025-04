Farioli komt met nieuws uit ziekenboeg: "Nog aan het herstellen"

Ajax neemt het zondag om 14:30 in de Johan Cruijff Arena op tegen Sparta dat onder leiding staat van voormalig hoofdtrainer Maurice Steijn. Francesco Farioli heeft in gesprek met de clubkanalen een update gegeven over wie wel en niet bij de wedstrijd zullen zijn.

"Een paar spelers zijn nog aan het herstellen, de anderen staan er goed voor. Youri Baas is nog niet fit", laat de Italiaan meteen doorschijnen. "Met Remko Pasveer gaat het de goede kant op." Of dat meteen in basisplek zal resulteren is nog niet duidelijk, wel is duidelijk dat Jordan Henderson er niet bij zal zijn vanwege een schorsing.

Ajax werd afgelopen zondag met de neus op de feiten gedrukt op bezoek bij FC Utrecht. "We moeten nu, net als alle andere keren, de wedstrijd tegen FC Utrecht vergeten. Zowel bij de goede wedstrijden, als bij duels zoals die van afgelopen zondag. We zijn nu weer klaar voor Sparta-thuis. De spelers moeten klaar zijn voor de strijd. Ze moeten met hun hoofd bij de volgende tegenstander zijn."

Farioli is zich bewust van de opmars van Sparta onder leiding van Steijn "Ze doen het erg goed in de tweede seizoenshelft", analyseert hij. "Sinds de wedstrijd van december die wij bij Sparta speelden, hebben ze slechts twee duels verloren. Op de ranglijst van de tweede seizoenshelft staan ze derde. Ze verdienen ons respect en onze volle aandacht. We moeten dus helemaal klaar zijn voor de wedstrijd van komende zondag", blikt Farioli vooruit.