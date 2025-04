Farioli kreeg boodschap van directie: "Dat is niet de bedoeling"

Ajax heeft het afgelopen jaar de broekriem aangetrokken en daardoor is er een 'nieuwe realiteit' bij de club uit Amsterdam. Toch zien Johan Inan en Fabian van der Poll dat technisch directeur Alex Kroes straks mogelijk meer geld kwijt is aan miskopen uit het verleden.

"Voormalig directeur Sven Mislintat bouwde ook lagen in, maar stelde een elftal nieuwelingen naast vette vijfjarige contracten nog een percentage aan verhoging in het verschiet bij het bereiken van de Champions League", schrijft het duo op de website van het Algemeen Dagblad. Hoewel het aandeel van de meeste overgebleven miskopen daarin nihil is, gaan ze dus wel meer verdienen als ze zich straks weer op De Toekomst melden", aldus Inan en Van der Poll.

"De vraag is echter in welke kleedkamer ze zich dan moeten melden. Farioli gebruikte aanvankelijk vrijwel alle miskopen", blikt het tweetal terug. "Dat is voor het nieuwe seizoen niet de bedoeling, kreeg hij al van de directie te horen. De clubleiding ruimt dan voor overbodige spelers geen plek meer in de eerste selectie in. Zo hoopt Ajax definitief van ze af te komen en de reorganisatie helemaal gestalte te geven", besluiten Inan en Van der Poll in hun analyse.