Farioli krijgt advies: "Enkele reis boeken naar het Museumplein"

Ajax won afgelopen weekend met 0-1 op bezoek bij Almere City, terwijl PSV een dag eerder (opnieuw) verloor van Go Ahead Eagles. Hans Kraay junior denkt dat de club uit Amsterdam kampioen gaat worden en wijst op de inbreng van trainer Francesco Farioli.

"Hij is een Italiaanse resultaat-trainer", vertelt Kraay junior in zijn column. "Ajax speelt bij Almere City weer eens een niet-om-aan-te-gluren-wedstrijd, maar de mensen in Amsterdam, die allemaal het Johan Cruijff-DNA hebben, vinden het voor dit seizoen wel prima en zijn straks drie dagen dronken van geluk. Farioli kan een enkele reis boeken naar het Museumplein", constateert hij.

Kraay junior vindt de ineenstorting van PSV overigens wel onbegrijpelijk. "Ik vind wel dat als Bosz met deze PSV-selectie geen kampioen wordt, dit niet een smetje is op zijn blazoen, maar een hele smerige vlek", vervolgt hij. "Toch valt het mij in dit soort situaties altijd op dat winnende trainers geweldenaars zijn en dat dan alles leuk is, maar Peter Bosz bewijst nu wel dat je binnen een jaar zo een schopstoeltrainer kunt worden."