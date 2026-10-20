Farioli krijgt Ajax-vraag op persconferentie: "Dat weet ik niet"

Francesco Farioli zal Ajax niet snel vergeten. De Amsterdamse club zit nog altijd in het hart van de oefenmeester.

Farioli neemt het dinsdag met FC Porto in de Champions League op tegen PSV. Op de persconferentie richting de wedstrijd werd de Italiaan gevraagd of hij gemist wordt bij Ajax. "Ik weet het niet of dat zo is, dat kunnen jullie mij vertellen", reageert hij, opgetekend door ESPN.

Zijn liefde voor zijn oude werkgever stopt hij niet onder stoelen of banken. "Ik heb mooie herinneringen aan de club en Amsterdam", benadrukt hij. "Ik houd van de stad. De club heeft me veel gegeven. Het was voor mij de eerste keer bij een echte topclub."