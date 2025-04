Farioli krijgt bijval: "Dat kun je dit jaar niet verwachten"

Demy de Zeeuw is erg enthousiast over Francesco Farioli. De voormalig middenvelder verwacht dat Ajax beter gaat voetballen onder de Italiaan.

Farioli kan dit seizoen regelmatig op kritiek rekenen over het vertoonde spel, maar De Zeeuw neemt het op voor de Italiaan. "Weet jij nog hoe goed ze speelden tijdens andere kampioenschappen? Wij speelden ook niet heel goed, maar we scoorden wel en wonnen alle wedstrijden. Dit is gewoon het realistische voetbal tegenwoordig", legt hij uit in Goedemorgen Eredivisie. "Als je ziet waar ze vandaan komen dan kun je niet verwachten dat ze dit jaar sprankelend spelen."

De Zeeuw looft Farioli voor zijn duidelijke visie. "Je ziet gewoon dat spelers gebaat zijn bij discipline. Hij heeft dat de spelers en iedereen binnen de club bijgebracht. Dan komen de resultaten en daardoor ga je uiteindelijk beter spelen", aldus de voormalig Ajacied, die denkt dat het voetbal volgend seizoen beter zal zijn. "Je hebt meer vastigheden, je kan meer spelers halen. Het is een proces."