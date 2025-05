Farioli krijgt bijval na vertrek: "Het is een hele trotse man"

Voor Vink was het niet helemaal een verrassing toen het nieuws maandagochtend bevestigd werd. "Met alle emoties had je wel door dat er iets niet goed zat. Dat het uiteindelijk zijn eigen besluit is, verbaast me ook weer niet. Je ziet dat zijn visie niet strookt met die van Ajax", vertelt hij aan ESPN. Na de wedstrijd tegen FC Twente was Farioli meerdere keren emotioneel.

De analist begrijpt wel dat Farioli niet door wil. "Het is een hele trotse man die staat voor hoe hij denkt. Zijn voetbalfilosofie staat recht overeind, doet geen concessies, en dat is ook mooi. Dat maakt Farioli ook Farioli", aldus Vink. "Hij was de perfecte man voor dit moment, voor deze situatie. Het is een hele lastige kwestie. Ik snap de emotie bij de supporters, die het hele seizoen achter Farioli en het team hebben gestaan."

Nu moet Ajax dus opnieuw een hoofdtrainer zoeken. Vink geeft zijn oude club een duidelijk advies mee. "Er zijn trainers die het al bewezen hebben en die het kunnen. Vorig seizoen was kamikaze", oordeelt hij. "Ze zullen vast wel een lijst hebben met trainers die bij hun filosofie passen. Die een selectie zo kunnen motiveren en raken zoals Farioli."