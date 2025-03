Farioli krijgt bijval van AZ: "Dat vind ik makkelijk roepen"

Martens is zich bewust van de kwaliteiten van de tegenstander van aankomend weekend. "Ze krijgen bijna geen goals tegen en hoe langer ze samen spelen hoe meer vertrouwen ze krijgen. Zeker in 2025", vertelt hij op de persconferentie. "Ze zijn zeker stabieler dan toen wij van ze wonnen. Ze hebben veel voetballende kwaliteiten en willen van achteruit opbouwen. In dat opzicht zijn ze vergelijkbaar met Tottenham Hotspur."

Francesco Farioli kreeg donderdagavond veel kritiek omdat hij tegen Eintracht Frankfurt voor een 'B-elftal' koos. Martens wilde er weinig over kwijt. "Als je niet het hele verhaal kent is het moeilijk oordelen. Dan is het makkelijk roepen vind ik", aldus de Belgische oefenmeester.