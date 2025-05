Farioli krijgt de wind van voren: "Wat een onzin, die emoties"

"Die Farioli heeft het gewoon hartstikke goed gedaan", begint Van der Gijp in Vandaag Inside. "Wat hij zei (in Rondo, red.), dat is ook wel zo. Dat als ze hoger op het veld zouden staan, dan kregen ze meer goals tegen. Want dat vinden die spelers natuurlijk niet lekker, met veertig tot vijftig meter in hun rug. Maar wat wel vervelend is voor die man, dat zijn die negen punten. Want hij wordt nu wel herinnerd als de trainer, als de énige trainer in Europa waarbij het elftal het verspeeld met een voorsprong van negen punten met nog zes wedstrijden te spelen. Dat blijft hem zijn leven lang achtervolgen."

Valentijn Driessen is niet zo onder de indruk van de trainer. "Wat een onzin, die emoties. Hij is altijd in control en ineens is hij niet in control, omdat hij al wist dat hij op zou stappen. Ik denk dat hij op zijn tenen heeft gelopen, al die tijd bij Ajax. Als je hem nu ook hoort... het is babbelen, babbelen, babbelen. Ik kan me voorstellen dat de spelers helemaal gek van hem worden." Van der Gijp is het dáár wel mee eens. "Het is wel een zeikerd, hoor."