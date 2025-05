Farioli krijgt excuses: "We hebben hem belachelijk gemaakt"

Een paar weken geleden stond Ajax ver voor op PSV en werd er al veelvuldig gesproken over een nieuwe landstitel. "We hebben Farioli natuurlijk lang uitgelachen en belachelijk gemaakt doordat hij niet over die titel wilde praten bij Ajax. Als journalisten kijken we niet heel vaak naar onszelf in de spiegel, maar misschien moeten we dat ook eens doen, want Farioli had gewoon gelijk", concludeert Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast.

De Italiaanse oefenmeester wilde geen moment ingaan op vragen over een landstitel. "Dat is met een reden geweest, want misschien zag hij wel aankomen dat dit elftal onder druk daar helemaal niet tegen bestand is", denkt Avsaroglu. "Misschien moeten we dat dus gewoon niet meer doen. Ik heb hem er ook naar gevraagd, na een gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Toen wilde ik eigenlijk wel van hem horen dat Ajax kampioen ging worden."