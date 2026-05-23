Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"

Mike Verweij heeft stevige kritiek geuit op Francesco Farioli na diens recente interview over zijn periode bij Ajax. De journalist van De Telegraaf gelooft weinig van de uitspraken van de inmiddels naar FC Porto vertrokken trainer en noemt diens emotionele afscheid in Amsterdam zelfs gespeeld.

In de podcast Kick-off reageerde Verweij op het interview dat Farioli gaf aan Voetbal International, het Algemeen Dagblad en ESPN. Volgens de Ajax-watcher was de overstap naar FC Porto al veel langer in voorbereiding. "Farioli werd eindelijk ontmaskerd dankzij onze collega's, want het contact met FC Porto dateerde van januari vorig jaar. Dat betekent eigenlijk dat er sinds januari al een akkoord was", aldus Verweij. "Het zijn enorme krokodillentranen geweest na die wedstrijd tegen FC Twente. Hij had voor zichzelf allang besloten dat hij naar FC Porto wilde." Hoewel Farioli zelf aangaf dat hij in januari nog niet op het aanbod van FC Porto inging en pas later opnieuw benaderd werd door voorzitter André Villas-Boas, neemt Verweij daar geen genoegen mee. "Als je dan met eisen komt dat je elf mensen in je eigen staf wil hebben...", zegt hij kritisch.

Tegelijkertijd erkent de journalist dat Farioli in sportief opzicht wel degelijk indruk maakte bij Ajax. "Het was een trainer die twee Turkse clubs had gehad en een jaartje bij Nice had gezeten. Bij Ajax begon hij heel matig. Daarna heeft hij het fantastisch gedaan en heel veel uit de selectie gehaald, die gewoon niet heel goed was. Daar moeten we hem de credits voor geven." Toch wijst Verweij ook nadrukkelijk naar de mislukte slotfase van het seizoen. "Maar diezelfde Farioli gaf in de laatste vijf wedstrijden ook een voorsprong van negen punten weg op PSV, en werd daardoor geen kampioen. Als je dan als club toestaat dat hij elf mensen meeneemt, waaronder drie koks, dan ben je als clubbestuurder niet wijs."

Volgens Verweij heeft Farioli bewust aangestuurd op een breuk met Ajax. "Hij heeft gewoon een breuk geforceerd. Hij heeft staan huilen voor die supporters en Ajax zat in zijn hart, iedereen trapt erin." Wel begrijpt de verslaggever dat de Italiaan gefrustreerd raakte over de interne werkwijze binnen de club. "Om te zien dat er bij Ajax dingen niet goed gaan, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Ik snap best dat hij tegen dingen aan is gelopen, maar dat is voornamelijk het stroperige. Alles gaat over zes, zeven schijven."