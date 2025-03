Farioli krijgt kritiek: "Daar was hij helemaal niet op voorbereid"

Rafael van der Vaart vond dat Wesley Sneijder zijn woedende reactie op het spelplan van Ajax tegen Eintracht Frankfurt in Duitsland terecht was. Francesco Farioli koos er onder meer voor om in de return in de Europa League met een B-elftal te beginnen. Van der Vaart kan lachen om de woede van Sneijder, maar begrijpt de frustratie als Ajacied bijzonder goed.

"Ik heb het van de eerste tot de laatste minuut gezien en ik moest zo gieren. En het kwam ook in de wedstrijd zo uit. Dan kan je er niks over zeggen, maar hij bleef er echt in hangen", vertelt Van der Vaart bij Ziggo Sport terwijl hij naar Sneijder kijkt. "Je liet natuurlijk ook een beetje je Ajax-hart spreken. Dat had ik ook hoor. Ik had er hetzelfde gestaan, omdat het leek alsof ze opgaven."

Van der Vaart vond het tevens vreemd dat Francesco Farioli na het duel niet in wilde gaan op kritische vragen. "Dat vond ik ook het gekke, hij (Farioli red.) was zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Als je dit doet en het gaat mis, dan weet je ook dat er vragen komen. Maar daar was hij helemaal niet op voorbereid."