Farioli krijgt kritiek: "Straks wordt dat niet meer geaccepteerd"

Henk ten Cate is niet te spreken over het spel dat Francesco Farioli Ajax laat spelen, zo stelt hij in de podcast Matchday van Broederliefde. Ook denkt hij dat de Italiaan er in de toekomst niet mee weg zal komen.

"Vind ik het nu leuk om naar Ajax te kijken? Nee, absoluut niet", stelt Ten Cate. "Maar Ajax wordt wel kampioen, waarschijnlijk. In Amsterdam wordt nu alles geaccepteerd. Als je maar wint, dan vinden wij het wel goed. Straks wordt dat niet meer geaccepteerd. En is dat met of zonder Farioli? Dat weet ik niet."

"Dit spel is een keuze van de trainer", vervolgt hij. "Misschien kan hij ook wel goed en aanvallend voetbal spelen. Hij heeft gekeken naar de kwaliteiten in zijn selectie en is dus maar op zijn verdediging gaan leunen." Daarvoor verdient Farioli echter wel degelijk de complimenten: "Een goede trainer is voor mij iemand die het maximale rendement uit zijn spelersgroep haalt. Dat doet Farioli volgens mij wel."