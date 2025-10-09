Farioli krijgt lof: "Anders zou hij nog steeds bij Ajax zitten..."

FC Porto-voorzitter André Villas-Boas is vol lof over het werk van Francesco Farioli, die het dit seizoen uitstekend doet bij de Portugese topclub. De Italiaanse trainer vertrok afgelopen zomer bij Ajax en is in Portugal nog altijd ongeslagen.

Na acht competitiewedstrijden staat FC Porto bovenaan in de Primeira Liga met 22 punten, terwijl de ploeg pas één doelpunt incasseerde. Villas-Boas steekt op de clubwebsite de loftrompet over zijn trainer. "Na vorig seizoen moest er direct impact zijn, want anders zouden we de prijzen, die de club zo hard nodig heeft, niet kunnen heroveren."

Volgens de voorzitter was het tijd om weer aansluiting te vinden bij de nationale top. "We waren al een paar jaar ver verwijderd van de Portugese landstitel. Dat hebben we diep in de groep gevoeld en Farioli heeft uitstekend werk geleverd," zegt Villas-Boas. "Het is duidelijk dat trainer Francesco Farioli alleen binnen bereik van FC Porto was, omdat hij de landstitel met Ajax verloor. Anders zou hij nog steeds bij Ajax zitten."

De Porto-preses noemt Farioli een belangrijke aanwinst voor de club. "Hij is een jonge, zeer ambitieuze trainer die veel heeft bijgedragen aan FC Porto. We zijn hem dankbaar en willen hem goed van dienst zijn. Niet alleen met de selectie, maar met de hele structuur die hem bij zijn beslissingen ondersteunt."