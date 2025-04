Farioli krijgt lof: "Ik vind hem meer in de Mourinho-geest"

Ruben den Uil bewondert Francesco Farioli, maar kijkt liever naar andere trainers. De 34-jarige trainer is bezig met een succesvol seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met Excelsior.

"Ik ben minder van de Farioli-school", antwoordt Den Uil bij het ESPN-programma Goedemorgen Weekend. "Dat neemt niet weg dat het heel knap is wat Farioli bij Ajax laat zien", vervolgt hij. "Ik vind Farioli meer in de Mourinho-geest, als het gaat om het winnen van prijzen en wedstrijden." Den Uil bezet met Excelsior de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie en stevent daarmee af op promotie naar de Eredivisie.

"Farioli maakt elke wedstrijd een plan om dat weer voor elkaar te krijgen. Daar heb ik bewondering voor", vertelt hij. "Maar ik kan wel meer genieten van Arne Slot en Peter Bosz. Ik denk dat Robin van Persie ook dezelfde ideologie aanhangt, waarbij je speelwijze centraal staat, je uitgaat van je eigen kracht en vanuit die hoedanigheid wedstrijden wil spelen", aldus Den Uil.