Farioli krijgt lof: "Weer een beetje zoals het bij Ajax hoort te zijn"

Davy Klaassen is lovend over trainer Francesco Farioli, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. Volgens de middenvelder voelde het onder de Italiaan weer 'zoals het bij Ajax hoort te zijn.'

"Mijn eerste indruk van Farioli was gelijk goed", begint Klaassen. "Bij hem als trainer zie ik dezelfde bezetenheid die ik als voetballer heb. Die passie was nodig om een streep te zetten onder twee sportief dramatische jaren."

Hoe Farioli het tij heeft weten te keren in Amsterdam? "Door de spelers topfit te maken en structuur aan te brengen. Onze speelwijze is erin gestampt en daardoor voor iedereen heel duidelijk. Ook als er spelers afwezig zijn door blessures of schorsingen weten hun vervangers precies wat hun taken zijn. En dan is het prachtig om te zien hoe Jorthy Mokio er in Brussel als zestienjarig talent 'gewoon' stond en Rayane Bounida en Sean Steun hun debuut maakten. Dat voelde weer een beetje zoals het bij Ajax hoort te zijn."

Inmiddels staan de Amsterdammers weer eerste in de Eredivisie. "Als je eerste staat, wil je daar natuurlijk blijven staan", stelt Klaassen. "Maar wij moeten elke dag dezelfde energie brengen en vooral naar onszelf kijken. Wedstrijd voor wedstrijd proberen te winnen. Dan zien we in mei wel of het genoeg was."