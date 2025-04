Farioli kritisch op Ajacied: "Dat is een obsessie voor mij"

Farioli vond dat Godts meer had moeten doen om de voorzet van Siebe Horemans eruit te halen. "Sinds het begin is dit al een obsessie van mij. Als je in de top speelt, mag je niks weggeven. We moeten allemaal heel scherp zijn", reageert hij na afloop op de persconferentie. "Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Als wij er niet bovenop zitten, dan betaal je de prijs. In de top is het helemaal zo dat je zelf je lot bepaalt."

De Italiaanse oefenmeester vond verder niet dat zijn ploeg niet alles heeft gegeven in de Galgenwaard. "Vandaag (zondag red.) werd er wel gestreden. We hebben gestreden waar er gestreden moest worden, maar helaas was dat niet genoeg", besluit hij.