'Farioli laat Ajax met lege handen achter en zorgt voor verbazing'

Francesco Farioli lijkt bewust te wachten met het ondertekenen van zijn contract bij FC Porto. Dat schrijft De Telegraaf . Per 1 juli vervalt de afkoopsom in zijn eerdere contract bij Ajax, waardoor de Italiaanse trainer gratis de overstap kan maken. Een constructie die de Amsterdammers mogelijk zonder financiële compensatie achterlaat.

"Farioli lijkt tijd te rekken", kopt De Telegraaf. De 36-jarige oefenmeester had bij Ajax een gelimiteerde afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract staan, dat nog liep tot medio 2027. Toen Farioli op 18 mei zelf zijn contract ontbond, spraken beide partijen af dat het bedrag trapsgewijs zou worden afgebouwd: per 1 juni, 15 juni en uiteindelijk tot nul op 1 juli.

"Daar lijkt hij nu van te willen profiteren", aldus de krant. Portugese media melden al langer dat Farioli dicht bij een aanstelling in Porto is. De gesprekken tussen beide partijen zouden zelfs al sinds januari lopen, al blijft een officiële bevestiging uit.

Technisch directeur Alex Kroes wilde desgevraagd niet reageren op de situatie. Binnen de club zou echter sprake zijn van 'verbazing' over de werkwijze van Farioli, mocht hij inderdaad tot na 1 juli wachten met tekenen. Tegelijkertijd heerst er ook dankbaarheid richting de Italiaanse coach. Bronnen binnen Ajax roemen zijn professionalisering van het team, de behaalde resultaten en de kwalificatie voor de Champions League.

Toch klinkt er ook kritiek intern: anderen binnen Ajax zouden zich er juist over verbazen dat de directie zich zó verrast toont door Farioli’s handelswijze. "Uit de statistieken van Farioli blijkt dat hij zijn carrière zorgvuldig plant", schrijft De Telegraaf, dat Farioli zelf om een reactie vroeg, maar geen antwoord ontving.