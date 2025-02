Farioli lacht na zege: "Om eerlijk te zijn deed hij me wat pijn"

Francesco Farioli is te spreken over Matheus. De Braziliaanse sluitpost maakte zondag zijn debuut tegen Go Ahead Eagles en maakte daarbij een uitstekende indruk. Ook Farioli is enthousiast.

"Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan dit belangrijke resultaat", was de trainer na afloop lovend in gesprek met De Telegraaf. "Zijn optreden was vanuit het technisch en tactisch oogpunt erg goed, maar ook vanwege zijn aanwezigheid en de energie die hij in het team bracht."

Matheus, die sinds de winter wordt gehuurd van SC Braga, kwam in de eerste helft ver uit zijn doel bij een aanval van Go Ahead. "Dit is een vereiste en doet Remko ook geregeld", aldus Farioli. "Voor een team dat probeert te pressen, moet de ruimte in de rug van de verdedigers door de keeper worden afgedekt. Het profiel van de keepers die we nodig hebben, is vrij compleet. Hij moet goed zijn op doel, in de lucht, met de voet en in het maken van de juiste beslissingen. Daarnaast moet hij het benodigde karakter hebben."

Na het eindsignaal stormde Matheus op zijn trainer af. De Braziliaan omhelsde Farioli en tilde hem op. "Om eerlijk te zijn deed hij me wat pijn, want hij drukte me nogal hard tegen hem aan", lacht de Italiaan, die de keeper een 'fantastische gozer' noemt.

Ajax heeft een optie tot koop op Matheus. "Laten we stap voor stap zetten. Maar ik ben heel blij met hem", bleef Farioli voorzichtig.