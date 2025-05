Farioli legt uit: "Nu we bij het einde van het seizoen zijn..."

Met een leeftijd van gemiddeld 29 jaar en 201 dagen kiest Farioli zondag voor de oudste basiself in de geschiedenis van Ajax. De Italiaan legt zijn keuze ook uit. "Nu we bijna bij het einde van het seizoen zijn is het belangrijk dat we ervaren spelers hebben, maar tegelijkertijd ook fris en creatief zijn. Ik zag deze week een statistiek dat wij met de meeste spelers onder de twintig spelen, dat zegt veel over ons."

"Ik denk aan wat voor type wedstrijd het gaat worden en hoe de wedstrijd zich kan ontwikkelen", vervolgt Farioli. "Dat is de reden. Zoals altijd moeten we keuzes maken, iemand start en iemand eindigt." In het interview geeft Farioli aan dat hij zich niet bezighoudt met de kraker tussen Feyenoord en PSV. Volgens hem ligt de volledige focus binnen zijn team op de eigen wedstrijd, en leeft die andere topper niet in de Ajax-kleedkamer. "Ik weet niet wat er aan de hand is op het andere veld. De spelers hebben ook besloten om zich bezig te houden met ons eigen spel. Het is niet dat ik er niet om geef."