Farioli licht Ajax-speler uit: "Was nog een beetje een jongetje"

Francesco Farioli is zeer lovend over middenvelder Kenneth Taylor. De trainer vertrok afgelopen maandag bij Ajax, maar schoof nog wel aan bij Rondo, waar hij zich lovend uit liet over de ontwikkeling van Taylor.

In de uitzending wordt Farioli gevraagd wat het belangrijkste is dat hij afgelopen seizoen heeft opgestoken. "Ik heb heel veel geleerd, maar ik ga nu voor de belangrijkste: het belang van de groep", antwoordt de oefenmeester. "Vijf jaar geleden zou ik tijdens en sollicitatie grotendeels hebben gesproken over tactiek en het geven van trainingen. Als ik nu weer gebeld zou worden, zou ik beginnen met hoe belangrijk het is om een team te smeden."

Hoe krijg je iedereen op één lijn als team? "Je moet geluk hebben dat je mensen vindt met bepaalde waarden", antwoordt Farioli eerlijk, waarna hij enkele voorbeelden in zijn Ajax-selectie geeft. "Dit seizoen had ik geluk met Remko (Pasveer, red.), Jordan (Henderson), Davy (Klaassen), Steven (Berghuis) en Kenneth (Taylor)", blikt hij terug.

Vervolgens steekt Farioli zijn waardering voor Taylor niet onder stoelen of banken. "Ik zei vanmorgen (maandag, red.) nog tegen hem, dat hij de grootste evolutie heeft meegemaakt dit seizoen. Ik herkende aan het begin van het seizoen al een goede speler, maar hij was nog een beetje een jongetje toen we elkaar ontmoetten, een beetje naïef. Ik heb een man achtergelaten", besluit hij.