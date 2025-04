Farioli looft zeven Ajax-spelers: "Dagen zichzelf elke dag uit"

21 van de 62 Ajax-goals dit seizoen werden gemaakt door invallers. Zo’n groot aandeel van invallers in de productie van een Eredivisie-team is nooit eerder voorgekomen. Iets wat trainer Francesco Farioli tevreden stemt.

"Daar ben ik heel blij mee. Al zei iemand tegen mij: ben je nu zo goed met het inbrengen van wissels of zo slecht met het maken van de basisopstelling? Ik ben het met hem eens. Je kunt het van twee kanten bekijken", zei Farioli met een knipoog tegen De Telegraaf.

Vooral de wissel van Wout Weghorst voor Brian Brobbey pakte goed uit. "Een half uur was goed voor Wout om een grote impact te hebben", dacht Farioli. De Italiaan was dan ook niet verbaasd over het bekeken balletje van Weghorst in de opmaat naar de gelijkmaker. "Dat is iets wat hij kan doen. De connectie met de spelers om hem heen is heel goed, zeker ook met Steven. Hoe ze voor elkaar ruimte maken, hoe ze elkaar ruiken in de kleine ruimtes. In deze wedstrijd heeft niet alleen Wout, maar hebben alle wissels een heel goede inbreng gehad."

Weghorst lijkt zo de ideale supersub, al wil Farioli hem niet zo noemen. "Weghorst heeft impact, persoonlijkheid, winnaarsmentaliteit en altijd de wil om te scoren. Als je zoveel kwaliteit kunt inbrengen, dan is het lastig voor de tegenstander om daarmee om te gaan. De term supersub bestaat niet voor mij. Er is een groep spelers die geweldig werk verricht. Wout heeft gescoord als invaller, maar ook als basisspeler. We hebben iedereen nodig tot aan de laatste wedstrijd."

Met zijn winnaarsmentaliteit krijgt Weghorst vaak het verwijt een lastige jongen te zijn, maar Farioli ziet dat totaal anders. "Het is helemaal niet moeilijk om te werken met spelers die een winnaarsmentaliteit tonen. Dat kun je van Weghorst zeggen, maar evenzeer van Davy Klaassen, Jordan Henderson, Steven Berghuis, Remko Pasveer, Matheus en Daniele Rugani. Allemaal ervaren spelers, die zéér competitief zijn. Zij dagen zichzelf elke dag uit om een voorbeeld te zijn voor het team en proberen iedereen in de goede richting te duwen."