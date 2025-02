Farioli lovend: "De enige speler die er eerder is dan de staf"

"Ik zei een paar dagen geleden al dat hij de enige speler is die ik ken die er eerder is dan de technische staf. Hij is erg professioneel. Hij heeft een goede houding, en een sterk karakter", is Farioli lovend in gesprek met de NOS.

Matheus wordt ook gevraagd naar die uitspraken. "Ja, ik probeer vroeg te zijn om nog voor mezelf te kunnen trainen. Dit doe ik al heel lang. Het is niets nieuws. Dat veranderde niet toen ik hier kwam. Ik deed dat ook al bij Braga. Toen ik hier kwam, wilde ik eerst de mensen leren kennen om te kijken of dat kon. Ik probeer mijn werk te doen en elke dag alles te geven met mijn ploeggenoten", zegt de Braziliaanse sluitpost.