Farioli lovend: "Fantastische spirit en geweldig verlangen, briljant"

Ajax boekte donderdagavond na een zwaar gevecht tegen Union Saint-Gilloise na verlenging alsnog een plek in de volgende ronde van de Europa League. Na rust viel Ahmetcan Kaplan in bij de Amsterdammers, na afloop kreeg hij op de persconferentie een hoop lof van trainer Francesco Farioli.

"Hij is een speler die niet veel heeft gespeeld dit seizoen", vangt Farioli aan. "Het is dan moeilijk om emotioneel betrokken te zijn. Hij zou zondag spelen, maar dit seizoen is voor hem ongelukkig. Vandaag (donderdag, red.) komt hij het veld in met een fantastische spirit en een geweldig verlangen. Briljant."

De focus gaat na donderdagavond snel op de eerstvolgende wedstrijd. Zondagmiddag wacht Go Ahead Eagles. "Het is nu goed om even bij te komen en onszelf voor te bereiden op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is een fysiek team. In de eerdere wedstrijden zorgden zij voor veel problemen tegen ons met hun intensiteit."

Het duel met Go Ahead Eagles begint zondagmiddag om 16.45 uur.