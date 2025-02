Farioli lovend: "Hij heeft een briljante wedstrijd gespeeld"

Ajax heeft zondagavond overtuigend met 4-0 gewonnen van Heracles Almelo en verstevigt daarmee zijn koppositie in de Eredivisie. De Amsterdammers staan nu twee punten boven PSV en hebben nog een wedstrijd tegoed. Toch wil trainer Francesco Farioli nog niet praten over de landstitel.

Op de persconferentie na afloop werd Farioli gevraagd wat de recente zeges op Union Sint-Gillis (0-2) en Heracles zeggen over de mentaliteit van zijn team. "Het is een mix van vele dingen", antwoordt hij. "Aan de ene kant zegt het veel over de volwassenheid van het team. Dat alle spelers klaar waren om het veld in te komen en bij te dragen." Hij noemde jeugdspeler Dies Janse als voorbeeld. "Hij heeft een briljante wedstrijd gespeeld en heeft ons met zijn kwaliteiten veel zekerheid gegeven. Dat hebben we nodig."

PSV speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht, waardoor Ajax bij winst in de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles vijf punten los kan komen. Toch blijft Farioli gefocust op een ander doel: "Ja, omdat het heel belangrijk is dat FC Utrecht twee punten verspeelde. En ook de andere ploegen die achter ons staan."