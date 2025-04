Farioli maakt indruk bij Ajax 1: "Spelers kijken tegen hem op"

Ajax is na 29 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie en Nicoletta Moscani roemt de inbreng van Francesco Farioli. De wiskundelerares is, net als twee andere oude bekenden, vol lof over de Italiaanse oefenmeester.

"Hij is heel autonoom", vertelt ze op de website van De Volkskrant. "Hij laat zich door niets of niemand beïnvloeden. Omdat hij gestudeerd heeft en intelligent is, kijken spelers tegen hem op. Francesco is een man van cultuur, in een wereld zonder cultuur", constateert Moscani.

Oud-trainer Robert Romoli had Farioli als keeper onder zijn hoede. "Hij was 15, maar al heel volwassen", blikt hij terug. "Hij is ontzettend nieuwsgierig, wil altijd leren en zichzelf verbeteren. Vanuit het doel coachte hij het team, zonder onnodig te schreeuwen. Hij koos de juiste momenten en praatte met de verdediging."

Banketbakker David Panichi, die in Pasticceria Europa werkt, volgt Ajax op de voet en heeft in Italië ook nog wel eens contact met Farioli. "Ik ken hem van kinds af aan", legt hij uit. "Als hij in de buurt is, komt hij hier koffiedrinken. Hij is nog precies zoals vroeger, totaal niet arrogant", besluit Panichi enthousiast.