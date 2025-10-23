Farioli maakt indruk op Nederlander: "Heel gedetailleerd bezig"

"Het gewend zijn elke dag met dezelfde mensen te werken, dat mis je", gaf De Jong toe in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "De standaardrituelen. Je weet en kent hier alles. Maar ik hou ook van avontuur en daarom is Porto nu heel mooi."

In Portugal speelt De Jong momenteel voor FC Porto, al staat hij door een blessure voorlopig aan de kant. "Mijn binnenband in de knie is afgescheurd en dat is enorm balen, want we zijn lekker bezig met Porto." De coach onder wie hij nu werkt, Francesco Farioli, kent hij nog goed uit zijn PSV-tijd. "Ik vond onze trainer vorig seizoen bij Ajax al altijd goed met een plan bezig. Hij won toen twee keer van ons en hij leek mij tactisch sterk."

De Jong is enthousiast over de aanpak van Farioli. "Hij is heel gedetailleerd bezig hoe je druk zet en hoe snel de bal terug te krijgen, maar kan ook in een laag blok spelen. Hij betrekt iedereen bij Porto overal bij, gebruikt alle selectiespelers."

De strijd in de Portugese competitie belooft spannend te worden, denkt de spits. "Dit seizoen belooft weer een mooie strijd met Sporting en Benfica te worden."