Farioli meldt twee twijfelgevallen: "Dat moeten we controleren"

Niet iedereen is fit uit de wedstrijd tegen Union SG gekomen. Zo had Rugani wat last van zijn knie. "Dat gaan we vandaag checken. Verder had Jorrel Hato een kneuzing dus dat moeten we controleren", vertelt Farioli. "We moeten goed herstellen en ons klaarmaken voor de volgende wedstrijd."

Zondagmiddag komt Heracles Almelo op bezoek in Amsterdam. "Ik verwacht een team dat hierheen komt om voor de punten te vechten. Het is een fysieke ploeg, ook als je kijkt naar de manier van aanvallen en spelen. Ze zijn goed in standaardsituaties en elke situatie kan potentieel gevaar opleveren", blikt Farioli vooruit. "Vanuit ons perspectief moeten we het spel maken, de wedstrijd controleren en de belangrijke punten pakken."

Ajax en Heracles Almelo trappen zondagmiddag om 16.45 uur af.