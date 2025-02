Farioli meldt twee twijfelgevallen voor duel met Almere City

Jordan Henderson en Remko Pasveer ontbraken afgelopen weekend al tegen Go Ahead Eagles en zijn ook voor dit weekend nog een vraagteken, zo laat Farioli weten via de clubkanalen van Ajax. Onder andere Wout Weghorst, Branco van den Boomen en Christian Rasmussen ontbreken ook nog steeds.

Ajax kon de afgelopen dagen wel voor het eerst in tijden zonder midweekse wedstrijd rustig voorbereiden op het weekend. "Met het drukke schema was er weinig tijd om te relaxen. Het was een zware periode met onder meer moeilijke velden en een verlenging in Europa", legt Farioli uit. "Ieder punt dat we pakten kwam van diep bij iedereen. Deze week hadden we een volle week en konden we gaan herstellen. Inmiddels kijken we weer vooruit naar zondag."