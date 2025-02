Farioli mist 7 spelers bij Ajax: "Niet denken dat we er al zijn"

Daar staat tegenover dat Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Ahmetcan Kaplan wel weer in de wedstrijdselectie zitten. Farioli waakt overigens voor onderschatting tegen de Belgen. "We moeten niet denken dat we er al zijn", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Dat zou de grootste fout zijn die we kunnen maken. Sinds het duel met Heracles Almelo (zondag werd het 4-0, red.) zijn we hiermee bezig", aldus Farioli.

Tijdens de persconferentie sprak hij over de knappe resultaten van de Nederlandse clubs in Europa. "Daar ben ik niet verbaasd over. De Eredivisie is heel competitief. Wat er dinsdag en de afgelopen week is gebeurd, is een hiervan een duidelijk teken”, constateert hij. "Daarom geef ik ook veel waarde aan elk punt dat we hebben verzameld. Alle wedstrijden zijn grote uitdagingen", besluit de 35-jarige oefenmeester uit Barga (Italië).