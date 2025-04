'Farioli moet ingrijpen': "Weghorst is nu de beste Ajax-spits"

"Het was zijn tiende directe bijdrage aan een doelpunt in 921 Eredivisie-minuten dit seizoen", schrijft Goodijk over de impact van Wout Weghorst op de website van VI. "Gezien het veel betere doelsaldo van PSV is dat ene punt een cruciale buffer. Eerder dit seizoen bezorgde Weghorst de Amsterdammers praktisch eigenhandig ook al punten tegen FC Groningen, Heracles Almelo, NEC, Fortuna Sittard, Willem II", blikt hij terug.

"In die duels bleek Weghorst voor Farioli het ideale vangnet, het is de reden waarom de Italiaan zijn breekijzer het liefst op de bank laat beginnen: Ajax voetbalt normaal gesproken makkelijker met Brobbey als aanspeelpunt, Weghorst kan dan vervolgens het verschil maken als het wat opportunistischer wordt in de slotfase", legt Goodijk uit. "Maar zondag tegen Sparta nam Weghorst ook dat laatste argument weg: hij hielp Ajax uit de brand met de specialiteit van zijn grote concurrent. Ook als aanspeelpunt is Weghorst nu de beste Ajax-spits. Het contrast was gigantisch", constateert hij.

"Waar Brobbey in 55 minuten tot geen enkele doelpoging kwam en überhaupt slechts drie keer de bal toucheerde in het strafschopgebied, trok Weghorst direct de wedstrijd naar zich toe", aldus Goodijk. "Hij was continu aanspeelbaar, kaatste, stuurde ploeggenoten weg, vocht duels uit, koos positie om te koppen en nam het doel van de Spartanen onder vuur. In 35 minuten plus extra tijd kwam hij op die manier tot vijf doelpogingen, waarbij hij onder meer tweemaal de lat raakte. Het was puur dankzij zijn ijzersterke invalbeurt dat Ajax er eindelijk in slaagde om Sparta bij de strot te grijpen."