Farioli moet puzzelen: "Een van mijn belangrijkste bezigheden"

"Puzzelen is één van mijn belangrijkste bezigheden bij Ajax", lachte de Italiaan woensdag tijdens de persconferentie als een boer met kiespijn. "Er zijn meerdere opties, al is 'meerdere' een groot woord. Maar er zijn opties. We kunnen wat veranderen aan de formatie van het team of een speler op een andere positie zetten. We moeten kijken wat onze mogelijkheden zijn en de best mogelijke oplossing vinden."

Als Farioli niet te veel wil schuiven, zou hij kunnen kiezen voor Jorthy Mokio. "Hij is een optie, ja", erkende de coach. Het gemis van Henderson is hoe dan ook groot, stelt Steven Berghuis. "Dat is niet specifiek in deze wedstrijd, maar in elke wedstrijd waarin hij niet op het veld staat. Maar ook dat is wat het is. Ik hoop dat hij snel terug is."